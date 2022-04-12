Мурашко спрогнозировал новую волну заболеваемости ковидом в конце мая-июне

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12 апреля 2022, 11:33 Источник: ТАСС

Михаил Мурашко, Maksim Konstantinov/globallook.com

Глава минздрава России Михаил Мурашко считает, что новую волну заболеваемости COVID-19 в стране можно ожидать в конце мая — июне. Такой прогноз министр дал во вторник в эфире телеканала «Россия-24».

Он сообщил, что в ряде Европейских стран, в Китае уже сейчас наблюдается сейчас рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Думаю, что на конец мая — июнь возможны подъемы заболеваемости. Все будет зависеть от нас с вами. Причем это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать. В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, и вопросы, касаемые соблюдения санитарных норм и правил», - заявил Мурашко.

По его словам, сейчас в России наблюдается спад заболеваемости. Однако даже в этих условиях порядка 200 тысяч человек «одновременно наблюдается в медицинских организациях».

4 апреля председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии. По его мнению, он произошел из-за отмены требования об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах.