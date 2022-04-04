Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил о росте заболеваемости COVID-19

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4 апреля 2022, 08:37 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери заявил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии.

Глава WMA в интервью редакционному объединению "Редакционснетцверк Дойчланд" (Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND) выразил мнение, что уровень заболеваемости коронавирусом начал расти из-за отмены требования об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах.

Монтгомери полагает, что будет много случаев легкого течения заболевания и несколько очень тяжелых, заразится подавляющее большинство населения. Он настоятельно рекомендовал носить маски в закрытых помещениях. Глава WMA раскритиковал решение правительства ФРГ отменить требование о ношении масок.

Монтгомери пояснил: "Обязательное ношение маски не является посягательством на основные права. Это простая защита".

Общее требование об обязательном ношении масок было отменено в большинстве федеральных земель Германии с 3 апреля 2022 года.

В Китае вспышка коронавируса в Шанхае. Согласно официальным данным, в больницах Шанхая находятся более 55,9 тысячи инфицированных коронавирусом, около 96% - бессимптомные носители. Число ежедневно выявляемых заразившихся в городе быстро возрастает. Власти объявили о тотальной проверке всего местного населения на COVID-19.