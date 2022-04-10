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Министр по делам беженцев Харрингтон признал неготовность Британии к притоку украинцев

, 11:49 Источник: РИА Новости

Министр по делам беженцев Харрингтон признал неготовность Британии к притоку украинцев
Vadim Nekrasov/globallookpress.com

Процесс размещения беженцев из Украины проходит медленнее, чем ожидалось, поскольку Великобритания оказалась не готова к такому количеству украинцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра по делам беженцев Ричарда Харрингтона для издания The Independent.

«Мне стыдно, что реализация схемы «Дома для Украины» происходит так медленно», — пояснил министр. 

Уже предприняты некоторые меры для ускорения процесса переселения беженцев. К примеру, британские власти упростили форму  подачи заявки.

«Дом для Украины» — это проект для беженцев, реализуемый в Великобритании. Он подразумевает предоставление временного и бесплатного жилья для украинцев. Участникам проекта — предлагающим жильё — положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.

 

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