Телеведущая Елена Малышева о Жириновском: «знала его совсем другим - умным, невероятно образованным»

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6 апреля 2022, 18:57 Источник: teleprogramma.pro

Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Ведущая телепрограммы «Жить здорово!» Первого канала Елена Малышева поделилась своими воспоминаниями о Владимире Жириновском. Она рассказала, что в жизни его образ сильно отличался от экранного.

«Я знала Владимира Вольфовича. Знала совсем другим. Умным, невероятно образованным, свободно говорящим на нескольких языках. Так жаль, что именно в эти дни его нет рядом. Светлая память. Самые теплые слова поддержки родным и близким», - написала Малышева в своем телеграм-канале.

О смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского стало известно в среду, 6 февраля. Он скончался в Москве после продолжительной болезни. Похороны состоятся в пятницу на Троекуровском кладбище столицы.

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