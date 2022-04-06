Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Жириновского

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6 апреля 2022, 14:35 Источник: Сайт Кремля

Владимир Жириновский. Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского. Текст телеграмы размещен на сайте Кремля.

Путин назвал лидера ЛДПР опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

«Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в соболезновании.

Владимир Жириновский умер в среду в Москве после продолжительной болезни.

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