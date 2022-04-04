Кеосаян: постановочное видео из Бучи можно сравнить с фейковыми видео «Белых касок» в Сирии

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4 апреля 2022, 12:11

Alexandr Yakovlev/globallookpress.com

Режиссёр, продюсер и сценарист Тигран Кеосян сравнил постановочное видео из киевской Бучи с фейковыми видео "Белых касок" в Сирии.

Кеосян в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это очередная провокация киевского режима. Он обратился к видео «Белых касок» в Сирии, назвав его «не очень талантливой постановкой». Также режиссёр провел параллель с нынешней ситуацией в Буче: «...это было вранье. Так и сегодняшняя ситуация в Буче, под Киевом».

Также Тигран Кеосян упомянул, что Буче неоднократно оказывалась гуманитарная помощь, тем самым подчеркнув несуразность украинских СМИ.

Украинские СМИ распространили видео, снятое якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела якобы погибших людей. Утверждалось, что российские военные, покидая Бучу, оставили много жертв среди мирного населения. Но пользователи обратили внимание, что на видео "погибшие" шевелят руками, а в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, когда автомобиль проезжает мимо.

Представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко также заявил, что фото из Бучи постановочные.

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в воскресенье, 3 апреля, в городе Буча Киевской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала целью «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия.



