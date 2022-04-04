Захарова: смысл «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия

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4 апреля 2022, 07:17 Источник: Мария Захарова

Mария Захарова, фото: МFA Russia/globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала целью «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия. МИД РФ проинформировал, что на понедельник, 4 апреля 2022 года, Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в воскресенье, 3 апреля, в городе Буча Киевской области.

Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что «в свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля». По словам дипломата, необходимо выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей «на чистую воду».

Официальный представитель МИД РФ во время программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» сказала, что заявления Запада о произошедшем в Буче и «одно то, что эти заявления были сделаны буквально в первые минуты появления этих материалов» не оставляют сомнений «в том, кто заказал эту историю».

Как отметила Захарова, западные политики высказались о ситуации до ее подробного изучения, исходя буквально минутных видеокадров.

Вчера, 3 апреля ряд иностранных СМИ, в том числе Reuters и AFP, и представители киевских властей опубликовали кадры из города Буча. Reuters написал, что на фото и видео запечатлены мертвые мирные жители. Мэр города Анатолий Федорук заявил AFP, что этих людей застрелили, и, с его слов, еще 280 человек, после возвращения города под контроль украинских военных были похоронены в братских могилах.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные не причастны к убийствам мирных жителей Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией. В российском ведомстве подчеркнули, что все подразделения ВС России покинули этот населенный пункт 30 марта, и за время, когда он находился под контролем российских войск, «ни один мирный житель не пострадал».

В заявлении Минобороны отмечено, украинская сторона предоставила «свидетельства преступлений» только на четвертый день, когда в Бучу прибыли сотрудники СБУ.