Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за событий в украинском городе Буча

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3 апреля 2022, 22:38 Источник: Telegram

заседание Совета безопасности ООН, Eskinder Debebe/UN Photo/globallook.com

Российская Федерация настаивает на созыве 4 апреля заседания Совета безопасности ООН для обсуждения событий в украинском городе Буча. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля, - сказал дипломат. - Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей "на чистую воду"», - написал Полянский.

Украинская сторона обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. Министерство обороны РФ в воскресенье отвергло эти обвинения. В заявлении ведомства, в частности, говорится, что российские военные оставили населенный пункт 30 марта, а «свидетельства преступлений» украинская сторона предоставила лишь на четвертый день, когда в Бучу прибыли сотрудники СБУ.