Минобороны РФ опровергло обвинения Украины в убийстве мирных граждан в городе Буча Киевской области

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3 апреля 2022, 18:47 Источник: ТАСС

Здание Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Министерство обороны РФ отвергает обвинения Украины в причастности российских военнослужащих к насильственным действиям по отношению к жителям города Буча Киевской области. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», - заявили в Минобороны.

Там также подчеркнули, что российские военные оставили населенный пункт 30 марта, а «свидетельства преступлений» украинская сторона предоставила лишь на четвертый день, когда в Бучу прибыли сотрудники СБУ. К тому же 31 марта, уже после того как российские войска покинули Бучу, мэр города Анатолий Федорук «в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками», - говорится в заявлении Минобороны.

«Все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил, и тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью», - подчеркнули в ведомстве.