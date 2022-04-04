Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: фото из Бучи постановочные

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4 апреля 2022, 11:14

представитель НМ ЛНР Андрей Марочко, фото из Вконтакте

Представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что фото из Бучи постановочные. В стриме RT «Летучка» отметил, что люди, которые хоть раз видели подобные события на войне, «прекрасно его поймут».

По словам Марочко, «...картинки, которые распространяются: первое — они, если можно так выразиться, очень свежие, и второе — есть факты, которые свидетельствуют о том, что это военные постановки».

Он заканчивал биофак и прекрасно знает, что происходит с трупом на второй, на третий день. Ужасные кадры как якобы какие-то трупы лежат на дороге, опубликованы практически на четвёртый день.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что киевские власти могут повторить провокацию по примеру Бучи в других населённых пунктах Украины, чтобы «создать картинку».

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в воскресенье, 3 апреля, в городе Буча Киевской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала целью «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение новых санкций против России, которые он собирается обсудить с ЕС, из-за ситуации в городе Буча Киевской области Украины