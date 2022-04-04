Макрон допустил введение новых санкций против РФ из-за ситуации в Буче

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4 апреля 2022, 10:52 Источник: ТАСС

TASS Host Photo Agency/Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение новых санкций против России, которые он собирается обсудить с ЕС, из-за ситуации в городе Буча Киевской области Украины

«То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», - сказал он в эфире радиостанции France Inter.

Макрон считает, что новые санкции против России должны предусматривать ограничение поставок нефти и угля.

В ближайшие дни будет обсуждено введение новых санкций против России на европейском уровне.

3 апреля ряд иностранных СМИ, в том числе Reuters и AFP, и представители киевских властей опубликовали кадры из города Буча. Reuters написал, что на фото и видео запечатлены мертвые мирные жители. Мэр города Анатолий Федорук заявил AFP, что этих людей застрелили, и, с его слов, еще 280 человек, после возвращения города под контроль украинских военных были похоронены в братских могилах.

В Минобороны РФ заявили, что все подразделения ВС России покинули этот населенный пункт 30 марта, и за время, когда он находился под контролем российских войск, «ни один мирный житель не пострадал».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала целью «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия.