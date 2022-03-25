Пушков: если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию по расчетом за газ в рублях, у Европы не останется выбора

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25 марта 2022, 07:45

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Западным странам придется расплачиваться за российский природный газ в рублях, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию по этому вопросу. Сенатор Алексей Пушков считает, что западные страны сейчас осмысливают новые условия торговли с нашей страной.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации дать компании "Газпром" директиву о переводе всех контрактов на поставки газа в рублях.

Оперативно на это заявление Путина отреагировала Сербия. Сербский лидер Александр Вучич заявил, что расчеты с Россией за газ в рублях станут проблемой для всего мира.

Премьер-министр Словении Янез Янша, комментируя заявление Владимира Путина о переводе оплаты за газ в российскую валюту, заявил, что Европа не будет оплачивать топливо рублями.

В беседе с "Парламентской газетой" сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что "кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах", но "если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора". По словам Пушкова, решение России перевести в рубли расчеты за газ для недружественных стран поменяет конфигурацию мировой экономики.