Президент Сербии Александр Вучич: решение России перейти в расчеты за газ в рублях станет проблемой для всего мира

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24 марта 2022, 08:46

Александр Вучич, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после объявления решения России о расчетах за поставки газа в рублях голубое топливо подорожало на 25 процентов. По мнению Вучича, решение Москвы перейти от евро и долларов к рублям в расчетах за поставки природного газа покупателям из «недружественных» стран станет проблемой для всего мира.

Президент Сербии заявил в эфире программы «Сигналы» на RTV: «Некоторые считают, что это гениально — в геополитической игре противостоять нефтедоллару рублем вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора».

Вучич в этом не уверен, как он считает, все это приносит нам новые и новые проблемы.

В среду, 23 марта, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине сказал, что заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов.