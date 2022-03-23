Вице-канцлер ФРГ Хабек: заявление Путина о платежах за газ в рублях является нарушением контрактов

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23 марта 2022, 21:22 Источник: ТАСС

Роберт Хабек, Fabian Sommer/dpa/globallook.com

Решение президента России о переходе расчетов за газ с «недружественными странами» в рубли — это нарушение действующих контрактов. Такую точку зрения высказал в среду вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине.

«Это заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов» - заявил Хабек и добавил, что оно говорит о России как о «нестабильном партнере».

Вице-канцлер сообщил также, что после обсуждения с европейскими партнерами будет выработана общая позиция, как реагировать на это решение.

Ранее в среду Владимир Путин объявил о решении перевести оплату за российский природный газ, поставляемый «недружественным странам», в рубли.

«Поставлять наши товары и в ЕС, и в США, получая оплату в долларах и евро, не имеет для нас никакого смысла. Мною принято решение в самое короткое время принять комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли», - заявил он.