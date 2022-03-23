Президент РФ распорядился поставлять газ недружественным странам исключительно за рубли

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23 марта 2022, 16:32

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Поставщики российского газа впредь не будут принимать оплату за поставленный газ в дискредитировавших себя валютах, в числе которых доллар и евро. В дальнейшем Россия переходит на расчеты в рублях. Такое заявление президент страны Владимир Путин сделал в среду, 23 марта, на совещании с правительством.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого - нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», − цитирует слова президента ТАСС.

Москва намерена, по словам Путина, отказаться при расчетах внутри страны и во внешних обязательствах от скомпрометировавших себя валют. Отдельно глава государства коснулся газовой темы, отметив, что Россия будет поставлять голубое топливо иностранным государствам в соответствии с объемами и ценами, предусмотренными в подписанных ранее договорах.

Владимир Путин уточнил, что в газовые контракты с недружественными странами внесут изменения лишь в валюту платежа – здесь будет использован исключительно российский рубль. «Прошу правительство дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», − отдал распоряжение президент.