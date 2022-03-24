Премьер-министр Словении Янша заявил, что Европа не будет оплачивать газ рублями

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24 марта 2022, 20:40 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Словении Янез Янша, Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Премьер-министр Словении Янез Янша, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за газ в российскую валюту, заявил, что Европа не будет оплачивать топливо рублями.



"Никто не будет платить в рублях", – подчеркнул в четверг, 24 марта, Янез Янша.

Напомним, в минувшую среду Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации дать компании "Газпром" директиву о скорейшем переводе всех контрактов на поставки топлива в российской валюте. Центробанку и Министерству финансов страны было поручено в течение семи дней определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями газа из РФ.