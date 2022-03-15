Магнитогорскую свалку рекультивируют в 2023-2024 годах

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

15 марта 2022, 09:19 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Юлии Боровиковой (Вечерний Челябинск). Так выглядит Челябинская свалка после рекультивации. Октябрь 2021

Проект будет реализован в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Вопрос рекультивации свалки в Магнитогорске обсуждался во время совещания под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Во время мероприятия губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил предложение по ускорению проекта рекультивации. Инициатива была поддержана Минприроды.

Проект будет реализован в 2023-2024 годах. Общая стоимость работ оценивается в 2 миллиарда рублей, они будут направлены из федерального бюджета в рамках проекта «Чистый воздух» (национальный проект «Экология»). Регион готов начать работу уже в конце текущего года.

В Магнитогорске планируется снизить выбросы практически на 23%, треть от этого объема будет достигнута благодаря рекультивации городской свалки.

Кроме этого, в ходе совещания Алексей Текслер сообщил о готовности мусоросотировочного комплекса и полигона. Их мощности рассчитаны на обработку и захоронение всего объема твердых коммунальных отходов Магнитогорского кластера – это 10 муниципалитетов, на территории которых проживают 700 тысяч человек.

Губернатор Челябинской области отметил, что необходимые для регистрации материалы находятся в Росприроднадзоре. «Просил бы в кратчайшие сроки завершить процедуру по включению полигона в Госреестр объектов размещения отходов и оформлению лицензии на деятельность. Положительные акты Росприроднадзора для лицензии тоже получены», – добавил Алексей Текслер.