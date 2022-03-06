Представитель НМ ДНР Басурин: в Мариуполе и Волновахе утром открыли гуманитарные коридоры

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6 марта 2022, 09:55

паспорт, фото: Ludek Perina/CTK/globallookpress.com

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что утром в воскресенье, 6 марта, в Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры. Накануне вывести всех мирных жителей с территории этих городов не удалось.

Басурин в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что утра гуманитарные коридоры будут открыты как в Мариуполе, так и в Волновахе. Он выразил надежду, что те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов, дадут своим подчиненным команду разблокировать выход из н.п. и гражданское население могло покинуть территорию.

Ранее сообщалось, что 4 марта по гуманитарному коридору из Мариуполя вышла только одна семья из пяти человек, еще несколько семей смогли покинуть город 5 марта.