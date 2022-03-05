Глава ДНР Пушилин: жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре, но до них доносят информацию

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5 марта 2022, 12:34

Денис Пушилин, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре. По его словам, информацию крайне сложно туда доставить, но прилагаются все усилия.

«Нами предпринимаются уже третий день активно все попытки через любые способы, через любые мессенджеры, через любые другие каналы информации сообщить гражданскому населению, что такой гуманитарный коридор существует»,- пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин уточнил, что 4 марта по гуманитарному коридору из Мариуполя вышла только одна семья из пяти человек. По слова главы ДНР, они смогли буквально чудом пробраться, минуя националистов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе и Волновахе сделаны паузы в боях для эвакуации мирного населения по гуманитарным коридорам.