Врач Михаил Коневский: медики скоро начнут увольняться из госучреждений и переходить в частные медцентры

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16 февраля 2022, 14:10

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Московской области сотрудники скорой помощи готовятся объявить забастовку из-за переработки и недоплат. «Итальянскую забастовку» уже проводили сотрудники скорой помощи в Башкирии.

Врач скорой помощи Михаил Коневский сообщил в эфире Общественной службы новостей, что многие медработники недовольны условиями труда, поэтому скоро все начнут увольняться из госучреждений и переходить в частные медицинские центры.

По словам Коневского, многие медики-специалисты увольняются со скорой помощи из-за низких зарплат, отношения руководства, из-за нападений пациентов, неадекватного отношения родственников. Врач скорой помощи добавил, что руководство почти никогда не заступается за персонал.

Коневский рассказал, что все хотят, чтобы скорая приехала и больной был моментально исцелен. Такого не бывает. Когда у больного хронические заболевания, выздоровления уже не будет, потому что заболевание перешло в хроническую форму. Пациент и его родственники надеются, что скорая быстро приедет, даст какую-нибудь чудодейственную таблетку и все пройдет. Но такого не бывает.

По словам врача, скорую вызывают проконсультироваться, измерить давление и получить таблетку.

В Коломне ранее медсестры объявили голодовку. В Татарстане житель одного из домов в поселке ГЭС Набережных Челнов, припарковав свою машину, заблокировал выезд машине скорой помощи, в которой ребенка везли в больницу. Пришлось вызывать вторую машину.