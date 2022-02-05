В Минздраве Подмосковья сообщили, что младших медсестёр в Коломне агитировал провести голодовку профсоюз

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5 февраля 2022, 07:59 Источник: РБК

фото: vk.com/cmdmo_k

Младших медсестёр в Коломенском перинатальном центре координирует профсоюз «Действие», представители которого и агитируют их в проведении голодовки. В Министерстве здравоохранения Московской области обвинили профсоюз в агитации младших медсестёр и отметили, что восемь из 11 подписавшихся сотрудниц роддома отказались от планов голодовки.

«Младший медицинский персонал координируют представители альтернативного профсоюза «Действие», а также оказывают им юридическую поддержку и агитируют в проведении голодовки», — говорится в сообщении подмосковного минздрава.

В ведомстве рассказали, что младший медперсонал не имеет медицинского образования и не оказывает медицинскую помощь пациенткам, а только убирается в некоторых помещениях и сопровождает пациентов в отделения и на исследования. Их зарплата составляет 40 тысяч рублей при 15 днях работы, а уборка около 85% перинатального центра осуществляется клининговой компанией.

Открытое письмо коломенских медсестёр опубликовали ряд СМИ. Началась проверка.

В подмосковном минздраве сообщили, что «после проведенной проверки установлено, что на выполнение основной работы ими затрачивается только 60% рабочего времени, остальное рабочее время они используют по своему усмотрению».

Медики же рассказали о сокращении потока рожениц в центре.