Почему в Коломенском перинатальном центре, где медсёстры объявили голодовку, сократился поток рожениц

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4 февраля 2022, 22:15 Источник: Собеседник

Фото: Facebook / Профсоюз медработников «ДЕЙСТВИЕ»

В подмосковной Коломне младшие медсёстры перинатального центра начали голодовку из-за невыносимых условий труда. Первой голодовку 1 февраля начала медсестра Наталья Трухина. Если требования медперсонала не услышат, то к голодовке каждые пять дней будут присоединяться 10 участниц группы, которые подписали обращение к руководству страны, региона и медицинских организаций.

В открытом письме медсёстры рассказали, что вместо 160 медсестёр и санитарок в центре, где находятся беременные женщины, роженицы, мамы новорожденных и малыши, работают 22 младшие медсестры и 20 уборщиц. Медики работают по 12 часов и могут отдохнуть за смену не более 15 минут. После оптимизации в центре зарплата медсестёр сократилась.

Голодающая Наталья Трухина ведёт дневник. Первые два дня она чувствовала себя нормально. С третьего дня начала кружиться голова, хотелось спать и пить.

Отмены нового третьего сокращения медсёстры при поддержке профсоюза «Действие» вроде бы добились. Но младших медсестёр перевели в «общеучрежденческий персонал», которому ряд доплат не положены.

В центре началась проверка. Медсёстры рассказывают, что после их письма в центре резко снизился поток рожениц. Раньше в Коломну приезжали рожать женщины из Рязани и Егорьевска. Сейчас нет.

По мнению медсестёр, администрация так намерена показать, что им на работе делать нечего.