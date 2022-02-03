В Подмосковье начали проверку из-за объявленной медсёстрами перинатального центра в Коломне голодовки

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2022, 09:35

фото: pixabay.com

В Московской области начали проверку из-за объявленной медсёстрами перинатального центра в Коломне голодовки. Служебную проверку организовало подмосковное Министерство здравоохранения.

Открытое письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, властям региона, медицинскому руководству было опубликовано несколько дней. Обращение подписали 10 человек.

Несколько медицинских сестёр из коломенского перинатального центра заявили, что если требования не выполнят, то каждые пять дней к протесту будут присоединяться новые люди.

Медработники сообщили о нехватке медсестёр из-за сокращений, пожаловались на изменившуюся в меньшую сторону зарплату и невыносимые условия труда. В открытом письме медсёстры рассказали, что за 12-часовой рабочий день у них бывает только 15 минут перерыва, они выполняют обязанности и медсестёр, и санитарок, а зарплаты не выросли, а даже упали. Если раньше они зарабатывали 40-42 тысяч рублей в месяц, то сейчас до 32 тысячах.

В открытом обращении младших медсестёр, работающих с беременными женщинами, роженицами и новорождёнными детьми, говорится, что после второй «оптимизации» в Коломенском перинатальном центре на медсестер свалилась непомерная нагрузка.

Медсестры роддома объявляют голодовку из-за рабского труда.