Аргументы Недели Общество 13+

В Татарстане скорая с ребенком 40 минут не могла выехать cо двора из-за заблокировавшего проезд автомобиля

, 21:09 Источник: Паблик "Челны Вкурсе" Вконтакте

В Татарстане скорая с ребенком 40 минут не могла выехать cо двора из-за заблокировавшего проезд автомобиля
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Татарстане следователи выясняют обстоятельства происшествия в поселке ГЭС Набережных Челнов, где в воскресенье утром бригада скорой помощи с больным ребенком не могла 40 минут выехать cо двора из-за неправильно припаркованного автомобиля, заблокировавшего проезд. Инцидент произошел около дома номер 3/3 в пять часов утра.

Информация об инциденте со скорой попала в соцсети. Житель одного из домов в поселке ГЭС Набережных Челнов, припарковав свою машину, заблокировал выезд спецмашине скорой помощи, в которой ребенка везли в больницу.

Отец заболевшего ребенка попытался уговорить автовладельца выйти на улицу и перепарковать свой транспорт. Владелец автомобиля отказался выйти из дома, чтобы освободить проезд и выпустить скорую.

Бригаде медиков пришлось вызывать вторую спецмашину, чтобы доставить ребенка в больницу.Жители  Татарстана возмущены поступком земляка.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. По данным СКР, работа медиков была задержана на 40 минут.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Мария Захарова: страны Запада готовят крупные провокации в ситуации вокруг Украины

Мария Захарова: страны Запада готовят крупные провокации в ситуации вокруг Украины

Европейские страны и США готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, возможно, информационных или военных. Директор департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сейчас идет подготовка к ряду крупных провокаций.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

В мире

Политика

Происшествия

Политика

Происшествия

Общество

Политика

Политика