В Татарстане скорая с ребенком 40 минут не могла выехать cо двора из-за заблокировавшего проезд автомобиля

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23 января 2022, 21:09 Источник: Паблик "Челны Вкурсе" Вконтакте

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Татарстане следователи выясняют обстоятельства происшествия в поселке ГЭС Набережных Челнов, где в воскресенье утром бригада скорой помощи с больным ребенком не могла 40 минут выехать cо двора из-за неправильно припаркованного автомобиля, заблокировавшего проезд. Инцидент произошел около дома номер 3/3 в пять часов утра.

Информация об инциденте со скорой попала в соцсети. Житель одного из домов в поселке ГЭС Набережных Челнов, припарковав свою машину, заблокировал выезд спецмашине скорой помощи, в которой ребенка везли в больницу.

Отец заболевшего ребенка попытался уговорить автовладельца выйти на улицу и перепарковать свой транспорт. Владелец автомобиля отказался выйти из дома, чтобы освободить проезд и выпустить скорую.

Бригаде медиков пришлось вызывать вторую спецмашину, чтобы доставить ребенка в больницу.Жители Татарстана возмущены поступком земляка.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. По данным СКР, работа медиков была задержана на 40 минут.

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