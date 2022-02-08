В Башкирии начали увольнять протестующих против переработок фельдшеров

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8 февраля 2022, 10:24 Источник: Новая газета

Фото: Global Look

В городе Ишимбай уже несколько дней работники Центральной районной больницы требуют повышения зарплаты и сокращения нагрузки. Троих уже уволили.

Врачи, фельдшеры и водители скорой помощи - всего 45 медработников – устроили «итальянскую забастовку». Сейчас зарплата в больнице составляет около 29 тыс. рублей. И это при огромной нагрузке из-за дефицита кадров. По словам бастующих, в Ишимбае на 10 ставках врачей скорой помощи трудятся 3 человека, на 59 ставках фельдшеров — 31 человек.

«Мы добросовестно исполняем свои должностные обязанности, но наша профессиональная гордость не позволяет нам наблюдать, как наши сограждане лишаются скорой медицинской помощи. Вместо положенных по закону двух медиков в бригаде работает один! Нас фактически вынуждают нарушать стандарты оказания медицинской помощи», - сказано в заявлении врачей. Они не отказываются работать, но требуют, чтобы была возможность работать с пациентом положенное по стандартам время – от 20 до 40 минут, что при нынешних условиях невозможно.

На фоне этого башкирских медиков крайне удивило решение руководства уволить трех фельдшеров. Причина вызывает можно вопросов – не вышли на смену в свой выходной. Уведомление о вызове на службу им якобы отправляли «Почтой России», хотя накануне они находились на рабочем месте и документ фельдшерам могли вручить лично. В профсоюзе медиков «Действие» считают, что увольнения компетентных и опытных сотрудников, у которых раньше не было дисциплинарных взысканий, связаны с забастовкой, поскольку именно эти люди были ядром коллектива, начавшего «итальянскую забастовку».