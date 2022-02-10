В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде в Пекине

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10 февраля 2022, 08:58 Источник: ТАСС

Камила Валиева, фото: Lan Hongguang, globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева в четверг утром вышла на тренировку. Пятнадцатилетняя фигуристка не отстранена от участия в зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине. Представитель Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Камила не отстранена от участия в Играх.

Федерация ждет официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). По словам Ольги Ермолиной, с датой вручения медалей в командном турнире также должен определиться МОК.

СМИ писали, что пятнадцатилетняя Камила Валиева пропустила две тренировки после командных соревнований. Сегодня фигуристка вышла на тренировку.

Официальный представитель МОК Марк Адамс в четверг заявил, что публикации Inside the Games, согласно которым причиной задержки церемонии награждения фигуристов стал сомнительный тест на допинг россиянки Камилы Валиевой, являются спекуляциями.