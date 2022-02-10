В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева в четверг утром вышла на тренировку. Пятнадцатилетняя фигуристка не отстранена от участия в зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине. Представитель Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Камила не отстранена от участия в Играх.
Федерация ждет официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). По словам Ольги Ермолиной, с датой вручения медалей в командном турнире также должен определиться МОК.
СМИ писали, что пятнадцатилетняя Камила Валиева пропустила две тренировки после командных соревнований. Сегодня фигуристка вышла на тренировку.
Официальный представитель МОК Марк Адамс в четверг заявил, что публикации Inside the Games, согласно которым причиной задержки церемонии награждения фигуристов стал сомнительный тест на допинг россиянки Камилы Валиевой, являются спекуляциями.