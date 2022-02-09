Inside the Games: допинг-тест фигуристки Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии на Олимпиаде

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9 февраля 2022, 18:39 Источник: Inside the Games

Камила Валиева, Li Yibo/XinHua

Журналисты сообщили, что причиной переноса церемонии вручения золотых медалей российской сборной по фигурному катанию за победу в командном турнире на ОИ стал допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой.



Портал Inside the Games утверждает, что в настоящий момент ведутся консультации между несколькими юридическими сторонами. Предполагается, что переговоры по-проблемному допинг-тесту завершатся не раньше четверга.

В том случае, если пятнадцатилетняя Камила Валиева будет признана виновной, ее наказание, возможно, не будет слишком жестким из-за возраста. В то же время будет внимательно проанализирована роль ее команды в данном деле.