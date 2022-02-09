Совет ISU предложил поднять возрастной ценз для фигуристов, чтобы защитить их ментальное здоровье

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9 февраля 2022, 16:21 Источник: "Матч ТВ"

Камила Валиева, Ma Ning /globallook.com

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет летом этого года, будет рассмотрен вопрос о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на предварительную повестку конгресса.

Предложение о поднятии возраста перехода фигуристов на взрослый уровень до 17 лет подготовлены советом ISU на основании данных, полученных медиками.

Переход предлагается начать с сезона 2023/2024 года. Он будет поэтапным и займет два сезона.

«Совет ISU пришел к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет. Это постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям и избежать того, что фигуристы, которые уже соревновались на взрослом уровне, будут вынуждены вернуться в юниоры», — говорится в пояснительной записке.



Напомним, самой успешной фигуристке в женском одиночном разряде этого сезона Камиле Валиевой 15 лет. В таком же возрасте выиграла прошлую Олимпиаду россиянка Алина Загитова.