Фигуристка Камила Валиева в четверг вышла на тренировку вместе с другой воспитанницей Этери Тутберидзе Александрой Трусовой впервые за последние дни.
СМИ писали, что 15-летняя Валиева пропустила две тренировки после командных соревнований. Вручения наград не состоялось, и появились сообщения, что у какого-то фигуристка из россиян обнаружен допинг.
В среду, 9 февраля, стало известно, что тест на допинг Камилы Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе, в связи с этим организаторы Олимпийских игр в Пекине перенесли церемонию награждения победителей призёров командных соревнований.
В командных соревнования от России участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.
Сегодня произвольную программу катают мужчины.