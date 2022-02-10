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10 февраля 2022, 07:17 Источник: Чемпионат.com

Камила Валиева, Yohei Osada, globallookpress.com

Фигуристка Камила Валиева в четверг вышла на тренировку вместе с другой воспитанницей Этери Тутберидзе Александрой Трусовой впервые за последние дни.

СМИ писали, что 15-летняя Валиева пропустила две тренировки после командных соревнований. Вручения наград не состоялось, и появились сообщения, что у какого-то фигуристка из россиян обнаружен допинг.

В среду, 9 февраля, стало известно, что тест на допинг Камилы Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе, в связи с этим организаторы Олимпийских игр в Пекине перенесли церемонию награждения победителей призёров командных соревнований.

В командных соревнования от России участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.

Сегодня произвольную программу катают мужчины.