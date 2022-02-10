Представитель МОК Марк Адамс назвал информацию о допинг-тесте Камилы Валиевой спекуляцией

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10 февраля 2022, 08:25

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс в четверг после отмены накануне церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде-2022 сделал заявление.

Представитель МОК заявил, что публикации в СМИ, согласно которым причиной задержки церемонии награждения фигуристов стал сомнительный тест на допинг россиянки Камилы Валиевой, являются спекуляциями.

Портал Inside the Games в среду написал, что причиной переноса церемонии вручения золотых медалей российской сборной по фигурному катанию за победу в командном турнире на ОИ стал сомнительный результат на допинг 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Адамс отказался "комментировать всевозможные домыслы, которые видел". Он рассказал, что "вчера в срочном порядке возникла ситуация, которая имеет юридические последствия", комментировать ее неуместно. "Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными", - заявил представитель МОК.

Адамс пообещал: "Все стараются решить эту проблему очень быстро".

Сегодня Камила Валиева вышла на тренировку.