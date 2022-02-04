Россияне собрали мальчику 121 млн рублей на укол от СМА, но медики не разрешили его купить

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4 февраля 2022, 14:34 Источник: 93.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

У трехлетнего Марка Угрехелидзе из Краснодара спинальная мышечная атрофия второго типа. Россияне собрали ему 121 миллион рублей на препарат «Золгенсма». Закупить это средство можно только через фонд Путина «Круг добра» после одобрения врачебного консилиума. Чиновники в лечении «Золгенсма» Марку отказали.



Огромную помощь в сборе средств для лечения больного мальчика оказал фонд екатеринбургского политика Евгения Ройзмана. До этого родители пытались собрать деньги более года, а от кубанских фондов получали отказы. Известно, что закрыть сбор средств помогло крупное пожертвование в 29 миллионов от неизвестного мецената.



На состоявшемся врачебном консилиуме его председатель Светлана Артемьева, куратор регистра пациентов со спинальной мышечной атрофией в России, заявила отцу ребенка, что покупка «Золгенсма» нецелесообразна. В региональном Минздраве пытаются откреститься от происходящего и заявляют, что решение принимает федеральная организация. Там отметили, что решение о целесообразности назначения препарата «Золгенсма» ребенку со СМА принималось на федеральной комиссии, в которую входили эксперты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Российской детской клинической больницы, Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.



Евгений Ройзман объясняет ситуацию экономическими мотивами. По его утверждению, ряд высокопоставленных чиновников заинтересован в лечении СМА препаратами «Спинраза» и «Рисдиплам».



«Потому что, если ставить ребенку «Спинразу», то это надо делать всю жизнь, это сумасшедшие деньги из бюджета, поэтому они лоббируют эти лекарства», - заявил он.



При всей дороговизне препарата «Золгенсма», его нужно поставить всего один раз. В долгосрочной перспективе это выходит дешевле, чем пожизненный прием «Спинразы» и «Рисдиплама».



«Второй момент, — вот эти сборы, которые на всю страну, всех людей, кто в них участвует, возникает вопрос: «Подождите-подождите, а государство чем занимается»? Сейчас еще один вопрос появился: «А «Круг добра» чем занимается? Почему он мешает, почему не помогает?», - возмущается Ройзман.



Теперь, по его словам, ребенка придется отправлять за рубеж, чтобы поставить укол там.



«Как так? Люди в России сумели собраться, сделали попытку спасти ребенка, а Минздрав не дает это сделать и ребенка приходится вывозить за границу, чтобы спасти его, на те деньги, которые люди в России сами собрали!», - недоумевает Ройзман.



