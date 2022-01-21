Светлане Ходченковой исполнилось 39 лет: жизнь и карьера актрисы

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21 января 2022, 12:54 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер, а также заслуженная артистка России Светлана Ходченкова. Ей исполняется 39 лет

Светлана родилась в Москве 21 января 1983 года. Долгое время девочка жила с матерью в городе Железнодорожном. В шестнадцать лет Ходченкова недолго работала в модельном агентстве. Дебютировала актриса в кино в двадцать лет — в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», где Ходченкова исполняла роль Веры, супруги командира-красноармейца. За этот фильм была номинирована на кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль. Продолжила карьеру ролью ясновидящей Кассандры в историческом телесериале «Талисман любви».

В 2005 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, курс Михаила Борисова. В том же году она снялась в ещё одном фильме Говорухина — «Не хлебом единым» в роли Надежды Дроздовой. В 2007 году Ходченкова снялась в фильме режиссёра Павла Санаева «Нулевой километр». В 2009-2013 годах актриса сотрудничала с режиссёром Марюсом Вайсбергом, который снял её в трилогии «Любовь в большом городе» вместе с Верой Брежневой и Анастасией Задорожной.

В 2011 году состоялся голливудский дебют актрисы в фильме «Шпион, выйди вон!». Затем Светлана снялась в другой американской картине «Росомаха: Бессмертный», где сыграла роль Гадюки. Кроме того, она играла в фильмах «Василиса», «Чемпионы», «Кровавая леди Батори».

29 декабря 2016 года вышел исторический фильм «Викинг», где Ходченкова сыграла одну из главных ролей. А через три года актриса была награждена премией «Золотой орёл» за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме «Довлатов».

В мае прошлого года Netflix анонсировал запуск первого оригинального драматического российского сериала "АННА К" совместно с 1-2-3 Production — современную интерпретацию романа Л. Н. Толстого — с Ходченковой в главной роли.

13 декабря 2005 года вышла замуж за актёра Владимира Яглыча, с которым была знакома ещё по институту. После свадьбы сменила фамилию, но в кино и на сцене использовала девичью фамилию. Летом 2010 года они развелись. С 2011 года встречалась с московским бизнесменом Георгием Петришиным. 28 мая 2015 Петришин сделал актрисе предложение на сцене театра, но в итоге они расстались в феврале 2016 года.

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