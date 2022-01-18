«Поименно с фотографиями»: Сергей Миронов предлагает создать сайт с данными педофилов
18 января 2022, 16:38
Руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой опубликовать в Интернете базу данных о лицах, ранее осужденных за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и педофилию.
«Это инициатива жителей Костромы, потрясенных недавним убийством пятилетней девочки, и государство обязано ее поддержать»,- заявил Миронов. Он пояснил, что необходимо создать сайт, «где поименно с фотографиями и адресами будут указаны эти мерзавцы». Политик убежден, что россияне должны знать, кто живет рядом с ними и от кого защищать детей.
Партия собирается подготовить соответствующее обращение Мишустину.
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