Депутат Госдумы, врач Сергей Леонов рассказал, как в России готовятся к росту до 100 тысяч новых случаев в сутки COVID-19

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12 января 2022, 11:51

Сергей Леонов, фото: vk.com/senatorleonov

В России в скором времени может увеличиться суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 11 января сообщила, что суточная заболеваемость COVID-19 у нас может достичь 100 тысяч случаев.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов в интервью радио Sputnik рассказал, что в России проводится тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19. Он отметил, что сейчас "есть мощности, которые определяют, сколько тестов можно сделать". По словам Леонова, "больше сделать невозможно, и люди, которые не будут протестированы, не попадают под статистику. "Если заболеваемость будет расти, то нам надо будет наращивать тестирование на COVID-19", – заявил дипломат.

Врач-иммунолог также заявил, что еще российской системе здравоохранения из-за возможного роста заболеваемости COVID-19 нужно определить, насколько хорошо с омикрон-штаммом справляется российская вакцина "Спутник V".

По словам Леонова, в разных странах мира люди привились вакцинами Pfizer и Johnson & Johnson, но эти вакцины плохо защищают от омикрон-штамма. Парламентарий считает, что если наш "Спутник V" окажется эффективным против "омикрона", то значительного роста заболеваемости можно избежать.

Леонов со ссылкой на ученых сказал, что вакцина "Спутник V" будет работать, и такой высокой нагрузки на систему здравоохранения, как было при штамме "дельта", мы возникнет. "Если это так, то система справится с этой волной эпидемии", – заключил Сергей Леонов.

В России прирост за сутки новых зараженных порядка более 17 тысяч. В США - более 1,3 миллиона человек, половина из которых инфицированы "омикроном".

Росздравнадзор зарегистрировал первую тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон" российской разработки. Тест позволяет отличить "омикрон"-штамм COVID-19 от варианта "дельта" за 1,5 часа.

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