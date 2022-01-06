В 2021 году мигранты вывели из России рекордную сумму денег

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6 января 2022, 14:33 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В разгар пандемии трудовые мигранты уехали из России к себе на родину, и в стране обозначился кризис рабочей силы на стройках. Приехав обратно, гастарбайтеры не спешат возвращаться в строительство и устраиваются на другие работы. Кто теперь будет строить российские дома и инфраструктуру, пока не совсем ясно.



Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее объяснял необходимость ввоза в Россию не менее 5 млн рабочих из Средней Азии следующим образом:



«Наши люди не готовы работать на стройке по 12 часов в сутки даже за 50 тыс. руб., а мигранты готовы».



После возобновления авиасообщения в Россию хлынул поток трудовых мигрантов. Большинство приехавших устроились работать курьерами, поскольку на их услуги появился небывалый спрос. На стройках работало не более 400 тыс. рабочих из Средней Азии, а это лишь седьмая часть от общего числа мигрантов, вернувшихся в Россию в 2021 году только из Узбекистана. В то же время операторы платежных систем только за третий квартал 2021 года перевели из РФ в страны СНГ рекордные за шесть лет $2,29 млрд.



Российские чиновники начали выдвигать инициативы по привлечению в строительную сферу заключенных и студентов, но весомой помощи от ФСИН и вузов так и не последовало. Для осужденных работать на стройках оказалось невыгодно, поскольку это могло повлечь за собой невозможность условно-досрочного освобождения. А образованная молодежь не хотела отправляться на низкооплачиваемые работы.



В то же время, в 2021 году, на создание инфраструктурных объектов федеральный бюджет выделил свыше 400 млрд руб., а девелоперы жилья, в том числе за счет льготной ипотеки, выручили более 5 трлн руб. за квартиры в новостройках, под которые еще даже не вырыты котлованы.



В Москве заявили о планах постепенно заменять в проектах города мигрантов на россиян. Девелоперы, получившие от мэрии контракты более чем на 3 трлн руб. в рамках программы реновации жилья, были этому явно нерады. Они рассчитывали заработать за счет применения дешевой рабочей силы. В Москве, тем временем, фиксировались многочисленные массовые драки между выходцами из Средней Азии.



Многие эксперты считают, что полностью отказаться от импорта рабочей силы России не удастся еще долго. Из-за демографической ямы 1990-х годов дефицит рабочих и квалифицированных кадров расширяется и усугубляется.





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