Порошенко разметил в соцсети мем с «угрозой» Зеленскому

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4 января 2022, 15:51

Петр Порошенко, фото: poroshenko.petro/ vk.com/ globallookpress.com

В аккаунте в соцсети Facebook бывшего украинского президента Петра Порошенко появился мем с "угрозой" действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Коллаж из двух снимков разместил сам Порошенко и признался, что он "посмеялся от души".

На заднем плане запечатлен фрагмент концерта студии "Квартал 95", где Зеленский стоит за роялем с поднятыми руками и спущенными брюками. А на передний план автор мема прифотошопил фигуру с лицом Порошенко с ножом в руках,- сообщает радио Sputnik.

Подписчики Порошенко, которому в конце 2021 года огласили подозрение в государственной измене, и он уехал в Польшу, прокомментировали мем: "Этот мем супер, Петр Алексеевич, пора уже нож по назначению использовать! Этого вам желаю в новом году!" (Артем Книжников), "Негоже смеяться над убогими" (Георгий Белозор), "Лучше бы с шуруповертом для закручивания крышки рояля" (Юрий Федоренко).

Два украинских телеканала в новогоднюю ночь транслировали обращение к гражданам не действующего лидера Владимира Зеленского, а бывшего президента Петра Порошенко. Российский политолог Евгений Сатановский считает, что на Украине нет государства, «а есть конкурирующие друг с другом банды».

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