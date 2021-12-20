Порошенко предъявили обвинение в госизмене

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20 декабря 2021, 17:43 Источник: РИА Новости

Петр Порошенко, фото: poroshenko.petro/ vk.com/ globallookpress.com

Глава Центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов сообщил, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене.

Турчинов назвал такое решение местных властей «циничным», поскольку за два последних года Владимир Зеленский и его команда полностью разрушили энергетическую безопасность Украины.

Он добавил, что генпрокурор страны Ирина Венедиктова лично не подписала подозрение, это вместо нее сделал заместитель. По его словам, очередное «шоу власти» и дело против Порошенко является частью «политической борьбы с оппонентами и превратится в фарс».

Ранее сообщалось, что покинул страну после попытки Государственного бюро расследований вручить ему в пятницу повестку по делу о закупке угля из Донбасса. ГБР обнародовало видео, на кадрах которого экс-президент страны скрывается от силовиков на автомобиле.

Порошенко и экс-председатель Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева подозреваются в госизмене при закупках угля в Донбассе.

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