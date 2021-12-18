ГБР показало видео, как Порошенко скрывается от силовиков

Государственное бюро расследований Украины обнародовало видео, на кадрах которого экс-президент страны скрывается от силовиков на автомобиле после попытки вручить ему повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
На ролике можно заметить, как к автомобилю Порошенко походят несколько человек. В этот момент бывший президент поспешно садится в машину со словами: «Поехали, твою мать!».
Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко покинул Украину после попытки Государственного бюро расследований вручить ему в пятницу повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
При этом в партии «Европейская солидарность» пояснили, что политик отправился в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
Порошенко и экс-председатель Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева подозреваются в госизмене при закупках угля в Донбассе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости