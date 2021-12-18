ГБР показало видео, как Порошенко скрывается от силовиков

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18 декабря 2021, 12:57

Петр Порошенко, фото: poroshenko.petro/ vk.com/ globallookpress.com

Государственное бюро расследований Украины обнародовало видео, на кадрах которого экс-президент страны скрывается от силовиков на автомобиле после попытки вручить ему повестку по делу о закупке угля из Донбасса.

На ролике можно заметить, как к автомобилю Порошенко походят несколько человек. В этот момент бывший президент поспешно садится в машину со словами: «Поехали, твою мать!».

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко покинул Украину после попытки Государственного бюро расследований вручить ему в пятницу повестку по делу о закупке угля из Донбасса.

При этом в партии «Европейская солидарность» пояснили, что политик отправился в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Порошенко и экс-председатель Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева подозреваются в госизмене при закупках угля в Донбассе.

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