Порошенко отправился в дипломатическое турне после вызова на допрос

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18 декабря 2021, 07:41

Петр Порошенко, фото: poroshenko.petro/ vk.com/ globallookpress.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул страну после попытки Государственного бюро расследований вручить ему в пятницу повестку по делу о закупке угля из Донбасса. В партии «Европейская солидарность» уточнили, что политик отправился в заранее запланированное дипломатическое турне.

«Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции. В частности, в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины по приглашению вселенского патриарха Варфоломея пятый президент Петр Порошенко посетит резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле»,- пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что 21 и 22 декабря Порошенко примет участие в международной конференции по теме «Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге», которая пройдет в Польше.

Также экс-президент намерен встретиться с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.

Напомним, что Петр Порошенко и экс-председатель Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева подозреваются в госизмене при закупках угля в Донбассе. СБУ в начале октября опубликовала записи разговоров главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене. В разговорах упоминалось имя и отчество Порошенко.

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