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СБУ подозревает Порошенко и Гонтареву в госизмене при поставках угля из Донбасса

, 09:34 Источник: РИА Новости

СБУ подозревает Порошенко и Гонтареву в госизмене при поставках угля из Донбасса
Петр Порошенко, фото: Petro Poroshenko, globallookpress.com

Служба безопасности Украины подозреваем бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-председателя Национального банка (НБУ) Валерию Гонтареву в госизмене. Глава СБУ Иван Баканов раскрыл, что ведомство изучает информацию о возможной причастности Порошенко и Гонтаревой к госизмене при закупках угля в Донбассе.

СБУ в начале октября опубликовала записи разговоров украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене. В разговорах упоминалось имя и отчество Порошенко. Последовали проверки.

В возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" заявили, что бывший президент отвергает эти обвинения.
Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что Виктор Медведчук в сговоре с высшим руководством Украины в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Суд отправил политика под домашний арест до 7 декабря.
Лидер ОПЗЖ подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

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