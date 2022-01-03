Политолог Сатановский: на Украине нет государства, «а есть конкурирующие друг с другом банды»

На Украине нет государства, «а есть конкурирующие друг с другом банды». Соответствующую точку зрения в разговоре с интернет-СМИ высказал российский политолог Евгений Сатановский.
Два украинских телеканала в новогоднюю ночь транслировали обращение к гражданам не действующего лидера Владимира Зеленского, а его оппонента, бывшего президента Петра Порошенко.
По словам прокомментировавшего ситуацию в соседней стране Сатановского, «государства на самом деле на Украине не существует, а есть конкурирующие друг с другом банды, которые периодически перехватывают власть одна у другой, не забывая воровать, что только могут».
Ранее в понедельник сообщалось, что в зоне военного конфликта в Донбассе снайпер ликвидировал украинского десантника.
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