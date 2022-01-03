Политолог Сатановский: на Украине нет государства, «а есть конкурирующие друг с другом банды»

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3 января 2022, 09:51 Источник: «ПолитЭксперт»

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

На Украине нет государства, «а есть конкурирующие друг с другом банды». Соответствующую точку зрения в разговоре с интернет-СМИ высказал российский политолог Евгений Сатановский.

Два украинских телеканала в новогоднюю ночь транслировали обращение к гражданам не действующего лидера Владимира Зеленского, а его оппонента, бывшего президента Петра Порошенко.

По словам прокомментировавшего ситуацию в соседней стране Сатановского, «государства на самом деле на Украине не существует, а есть конкурирующие друг с другом банды, которые периодически перехватывают власть одна у другой, не забывая воровать, что только могут».

Ранее в понедельник сообщалось, что в зоне военного конфликта в Донбассе снайпер ликвидировал украинского десантника.

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