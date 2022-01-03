В зоне военного конфликта в Донбассе снайпер уничтожил украинского десантника
3 января 2022, 08:37
В зоне вооруженного конфликта на территории Донбасса снайпер уничтожил украинского десантника. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал «Русская весна» информирует, что 27 декабря в Донбассе снайпер подстрелил военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Игоря Тычину. Через некоторое время он скончался от полученных ранений. Погибшему было двадцать лет, отмечается в процитированном материале.
Ранее сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон спрогнозировал «крах Украины» в случае претворения в жизнь Минских соглашений.
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