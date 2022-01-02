Киевский журналист Гордон предрек «крах Украины» в случае выполнения Минских соглашений
2 января 2022, 19:33
Киевский журналист Дмитрий Гордон предсказал «крах Украины» в случае выполнения Минских соглашений. Соответствующий прогноз Гордон озвучил на видео, размещенном на его YouTube-канале.
Заключенные в Минске договоренности предполагают проведение местных выборов в Донбассе, впоследствии Киеву должен быть передан контроль над границами региона.
«Разрешить сегодня выборы в Донбассе — дать боевикам легитимные права. Два корпуса в ДНР и ЛНР по 15 тысяч человек станут украинской Народной милицией. Это крах Украины — тридцать тысяч вооруженных сепаратистов принять к себе. Этого никак нельзя допустить», — заявил Дмитрий Гордон.
Ранее в воскресенье сообщалось, что философ Сергей Дацюк высказал мнение, согласно которому фактически Украина утратила право считаться государством.
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