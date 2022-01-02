Киевский философ Сергей Дацюк: фактически Украина утратила право считаться государством

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2 января 2022, 15:35

Протесты в Киеве в 2014 году, Luca Piergiovanni / globallookpress.com

Фактически Украина утратила право считаться государством. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад киевский философ Сергей Дацюк.

Дацюк заявил, что «достоинство, которое мы попытались обрести на Майдане в 2013-2014 годах, осталось там, в 2013-2014 годах». По словам собеседника журналистов, бывшая советская республика совершила «набор недостойных действий» — к примеру, отказалась отстаивать свою территориальную целостность военным путем. После этого, отметил философ, страна пошла в подчинение Европе и Соединенным Штатам.

«Фактически Украина утратила свое достоинство и право считаться государством», — указал процитированный «ПолитНавигатором» Сергей Дацюк.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Олег Жданов высказал точку зрения, согласно которой России «нечем воевать».

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