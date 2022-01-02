Полковник ВСУ Олег Жданов: наступление на Украину «пока не планируется», России «нечем воевать»

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2 января 2022, 14:29

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Наступление на Украину «пока не планируется», Российской Федерации «нечем воевать». Соответствующую точку зрения высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

По словам Жданова, РФ «сворачивает» свои основные программы, касающиеся вооружений. Как полагает аналитик, Москве «нечем воевать».

«Плюс все российские военнослужащие разбросаны по зимним квартирам по территории Западного и Южного военных округов, и что-то не видно, чтобы они все приближались к границе, сидели в палатках и грели моторы, чтобы в какую-то ночь внезапно перейти границу с Украиной. Так что никакое наступление пока не планируется», — добавил Олег Жданов.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовит вторжение в соседнюю страну. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Сергей Марков озвучил мнение, согласно которому в случае референдума за присоединение к России сейчас проголосовали бы 80% жителей украинского Харькова.

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