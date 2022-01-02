Сергей Марков: в случае референдума за присоединение к России сейчас бы проголосовали 80% жителей украинского Харькова

В случае референдума за присоединение к Российской Федерации сейчас бы проголосовали 80% жителей украинского Харькова. Об этом в разговоре с интернет-СМИ заявил некоторое время назад Сергей Марков, отечественный политолог.
По его словам, если бы в 2014 году в Харькове или Николаеве прошел референдум, подобный тому, что состоялся в Крыму, «за воссоединение с Россией проголосовали бы 90%».
«Сейчас бы это число уменьшилось на 10%, но это все равно явное большинство. Те же, кто был бы против, просто уехали бы», — отметил Марков.
Ранее в воскресенье сообщалось, что киевский политолог Константин Бондаренко озвучил мнение, согласно которому жесткие западные санкции «менее выгодны» для Москвы, чем полноценная война с Украиной.
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