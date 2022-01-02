Киевский политолог Бондаренко: жесткие санкции Запада «менее выгодны» для России, чем полноценная война с Украиной

Жесткие санкции Запада «менее выгодны» для Российской Федерации, чем полноценный военный конфликт с Украиной. Соответствующую точку зрения в беседе со СМИ высказал киевский политолог Константин Бондаренко.
«Дело в том, что жесткие санкции России сейчас действительно менее выгодны, чем полноценная война. Как бы это цинично ни звучало», — заявил эксперт.
Он назвал западные ограничительные меры «болезненным ударом» по экономике РФ. По словам Бондаренко, «введение санкций останавливает "Северный поток-2", введение санкций становится серьезной проблемой для российских товаров, введение санкций очень невыгодно для российского бизнеса».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный аналитик Александр Жилин озвучил мнение, согласно которому Украина представляет террористическую угрозу для РФ.
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