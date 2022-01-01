Военный аналитик Жилин: Украина представляет для России террористическую угрозу

Украина представляет террористическую угрозу для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад в беседе с интернет-СМИ Александр Жилин, отечественный военный аналитик.
«Я не раз говорил, что Украина представляет для России террористическую угрозу. Во Львовской области на полигоне Яворов еще со времен Порошенко готовятся диверсанты. Я не знаю, сколько их подготовили, но, думаю, что немало», — отметил Жилин.
Также, по словам эксперта, парламент соседней страны принял документ, «позволяющий использовать терроризм» вне ее пределов.
Ранее в субботу сообщалось, что политолог Сергей Марков назвал правильным сценарием для РФ раздел украинской территории на части.
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