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Военный аналитик Жилин: Украина представляет для России террористическую угрозу

, 17:19 Источник: «Украина.ру»

Военный аналитик Жилин: Украина представляет для России террористическую угрозу
Сотрудники ФСБ с задержанным, AlphaSpecnaz / globallookpress.com

Украина представляет террористическую угрозу для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад в беседе с интернет-СМИ Александр Жилин, отечественный военный аналитик.

«Я не раз говорил, что Украина представляет для России террористическую угрозу. Во Львовской области на полигоне Яворов еще со времен Порошенко готовятся диверсанты. Я не знаю, сколько их подготовили, но, думаю, что немало», — отметил Жилин.

Также, по словам эксперта, парламент соседней страны принял документ, «позволяющий использовать терроризм» вне ее пределов.

Ранее в субботу сообщалось, что политолог Сергей Марков назвал правильным сценарием для РФ раздел украинской территории на части.

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