Политолог Марков назвал правильным сценарием для России раздел Украины на части

Отечественный политолог Сергей Марков назвал правильным сценарием для Российской Федерации раздел Украины на части. Соответствующее заявление эксперт сделал некоторое время назад в разговоре с интернет-СМИ.
«С моей точки зрения было бы правильно разделение Украины. Запад Украины из-за электоральной поддержки неонацистских партий должен быть лишен права быть частью России, пусть остается где-нибудь с Польшей. Люди на юго-востоке это право заслужили, и было бы правильно присоединить их к России», — отметил Марков.
Ранее сегодня сообщалось, что американский журнал Foreign Policy включил Украину в число стран, на территории которых может разгореться военный конфликт в наступившем году.
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