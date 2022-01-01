Политолог Марков назвал правильным сценарием для России раздел Украины на части

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1 января 2022, 16:11 Источник: «Украина.ру»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Отечественный политолог Сергей Марков назвал правильным сценарием для Российской Федерации раздел Украины на части. Соответствующее заявление эксперт сделал некоторое время назад в разговоре с интернет-СМИ.

«С моей точки зрения было бы правильно разделение Украины. Запад Украины из-за электоральной поддержки неонацистских партий должен быть лишен права быть частью России, пусть остается где-нибудь с Польшей. Люди на юго-востоке это право заслужили, и было бы правильно присоединить их к России», — отметил Марков.

Ранее сегодня сообщалось, что американский журнал Foreign Policy включил Украину в число стран, на территории которых может разгореться военный конфликт в наступившем году.

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