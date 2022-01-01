Журнал Foreign Policy назвал Украину в числе стран, где может вспыхнуть война в 2022 году
1 января 2022, 12:21
На страницах американских СМИ разместили материал, в котором Украина названа в числе государств, где может вспыхнуть вооруженный конфликт в 2022 году.
Журнал Foreign Policy составил список «пороховых бочек» Земли, на территории которых в наступившем году может разгореться война. В данный перечень в числе других стран попала Украина. Также в публикации фигурируют, в частности, Эфиопия и Иран.
Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Россия готовит «вторжение» на Украину. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.
Как сообщалось ранее в субботу, киевский дипломат Александр Хара допустил, что Украина может лишиться части своих территорий в случае масштабного вооруженного столкновения с РФ.
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